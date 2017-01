/ / Bandidos explodem caixa eletrônico de Banco do Brasil

A Polícia Militar confirmou, ao Só Notícias, que pelo menos um dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, localizado na avenida Itamar Dias, em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), ficou completamente danificado por uma explosão, esta madrugada. Não há informações se foi levado alguma quantia em dinheiro.

Um soldado da PM disse que ainda não se sabe como ocorreu a ação criminosa e quantas pessoas participaram. “A porta de vidro do banco ficou completamente estilhaçada e um dos caixas está danificado. No entanto, apenas a perícia técnica deve apontar se houve ou não arrombamento do cofre do equipamento. Ainda não fomos informados se foi levado alguma quantia em dinheiro”, disse o soldado, ao Só Notícias.

Algumas munições de diversos calibres foram encontradas e apreendidas pelos policiais militares. O caso passa ser investigado pela Polícia Federal.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: divulgação)