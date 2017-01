/ / Avião decola de São Paulo e cai no mar do Rio de Janeiro

Ainda não há informações sobre vítimas; acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (19).

Um avião que teria saído de São Paulo (SP) caiu no mar de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (19). Ainda não há informações sobre vítimas, de acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros.

Segundo o G1, a aeronave caiu perto da Ilha Rasa. Uma lancha da Polícia Militar foi disponibilizada por volta de 14h50 para ajudar nas buscas às vítimas. A Capitania dos Portos está ajudando no trabalho de resgate.

Ao G1, a Infraero disse que o prefixo do avião é PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C90. A aeronave decolou às 13h01 do Campo de Marte, em São Paulo (SP), e o destino final era mesmo Paraty. A Emiliano Empreendimentos é proprietária da aeronave, que tem capacidade para oito pessoas.