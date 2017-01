/ / Autor do primeiro gol do Figueirense na Copa SP, Luiz Fernando projeta sequência do alvinegro na competição

O Figueirense estreou na tarde da última quarta-feira (04) na 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior com um empate por 1×1 contra o Sete de Setembro, de Alagoas. Campeão em 2008, o time catarinense busca repetir o feito do time que era dirigido pelo atual técnico da seleção brasileira sub-20, Rogério Micale.





Numa partida movimentada, o alvinegro catarinense saiu na frente no início do primeiro tempo com Luiz Fernando batendo cruzado no canto esquerdo do goleiro adversário, mas teve um jogador expulso na sequência e acabou sofrendo o gol de empate ainda na primeira etapa. “Infelizmente não conseguimos sair de campo com os três pontos.





Fizemos uma boa partida e tivemos chance de vencer, mesmo com um jogador a menos. Fiquei feliz por estrear na Copa São Paulo, uma competição tão importante, marcando um gol. Agora é focar no próximo jogo contra a Portuguesa”, revelou o atacante, que é uma das maiores promessas das categorias de base do Figueirense.





A partida contra a Lusa, pela segunda rodada, acontece nesta sexta-feira (06), às 16 horas, no estádio Conde Rodolfo. “Sabemos da importância dessa partida. Se conquistarmos a vitória daremos um grande passo rumo a classificação. O time está muito concentrado e tenho certeza que vamos fazer mais um grande jogo”, finalizou Luiz Fernando.





Figueirense e Sete de Setembro dividem a segunda colocação do grupo 28 com um ponto conquistado. O Juventus lidera com três pontos enquanto a Portuguesa permanece sem pontuar na competição.









Foto Anexada: Divulgação/Figueirense

