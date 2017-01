/ / Atleta do elenco com maior número de jogos pelo Red Bull Brasil , Willian Magrão reforça admiração pelo clube e projeta novas metas

Com 29 anos, Willian Magrão teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro: Grêmio, Cruzeiro, Ponte Preta, Figueirense e Náutico. Agora, vestindo a camisa do Red Bull Brasil, está bastante identificado com o clube paulista. Tanto que é o atleta com mais partidas pela equipe, com 35 compromissos, mesmo número de jogos do goleiro Saulo. Até então, Magrão tem 15 vitórias, nove empates, 11 derrotas, anotou dois gols e deu uma assistência.





Referência no elenco do Toro Loko, inclusive sendo o capitão da equipe, Willian Magrão enaltece os números pelo clube. “É uma marca muito gratificante ser o atleta do atual elenco com mais jogos. O Red Bull Brasil é um clube que me sinto muito bem e aprendi a gostar e admirar, principalmente pela estrutura disponibilizada aos jogadores e pelo profissionalismo”, argumentou o versátil jogador, que pode atuar como volante e zagueiro.





Na primeira fase do Paulistão, o Red Bull Brasil jogará pelo menos 12 partidas. Por isso, Willian Magrão planeja chegar aos 50 jogos pela equipe ainda no estadual mais valorizado do País. “Espero que essa marca de jogos venha aumentar e tem a possibilidade agora no Campeonato Paulista de conseguir atingir os 50 jogos pelo Red Bull Brasil. Para isso, precisamos passar de fase. Vou em busca disso ajudando o time coletivamente e podendo conquistar marcar pessoais também”, concluiu.





Foto: Divulgação/Red Bull Brasil

Assessor de Imprensa