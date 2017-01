/ / IFMT ofertará 643 vagas em cursos superiores via SISU

As inscrições devem ser feitas no período de 24 a 27 de janeiro

Por 24 Horas News

O IFMT irá ofertar 643 vagas em seus cursos superiores com ingresso por meio do SISU (Sistema de Seleção Unificada).





As inscrições devem ser feitas no período de 24 a 27 de janeiro de 2017, pelo site onde os candidatos, além da inscrição, poderão acompanhar a nota de corte para cada instituição participante, local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência. Essa informação será atualizada periodicamente, conforme o processamento das inscrições efetuadas.





Os cursos superiores ofertados pelo IFMT via SISU estão em 14 campi e um núcleo avançado: Campus Alta Floresta, Campus Barra do Garças, Campus Cáceres, Campus Campo Novo do Parecis, Campus Cuiabá Bela Vista, Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Campus Confresa, Campus Juína, Campus Pontes e Lacerda, Campus Primavera do Leste, Campus Rondonópolis, Campus São Vicente, Campus Sorriso, Campus Várzea Grande e Núcleo Avançado em Campo Verde.

Acesse a Lista de Cursos do IFMT com oferta de vagas via SISU.





Para se inscrever no SISU, o candidato precisará apenas do número de inscrição do ENEM 2016 e da senha cadastrada no exame. Caso o candidato tenha perdido o número de inscrição ou a senha do ENEM 2016, deverá recuperá-la no site do ENEM. Os candidatos aprovados ingressarão na instituição no primeiro semestre letivo de 2017.





Classificação - Ao final da etapa de inscrição, o sistema selecionará, automaticamente, os candidatos melhores classificados em cada curso, de acordo com as notas obtidas no ENEM. E serão considerados selecionados somente os classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo IFMT, via SISU, em cada curso, e por modalidade de concorrência. Caso a nota do candidato possibilite a classificação dele nas duas opções de vaga, ele será selecionado exclusivamente em sua primeira opção.





Cotas - Em atenção à legislação vigente, o IFMT dispõe 50% para dispor sobre a reserva de vagas (cotas), para candidatos que tenham cursado o Ensino Médio na Rede Pública de Ensino.





Matrículas - As matrículas serão efetuadas nos dias 03, 06 e 07 de fevereiro, em chamada única, na Secretaria Geral de Documentação Escolar do Campus do IFMT, para o qual o candidato se inscreveu. Caso haja vagas remanescentes, o sistema terá uma lista de espera, onde os candidatos devem manifestar interesse na forma e período previsto no Edital.

Edital 01/2017 no site da Seleção.