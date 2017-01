/ / Arsenal ganha avião que tem uma cama para cada jogador

Além de cama, os atletas terão direito a uma série de luxo na aeronave.

O Arsenal divulgou nesta quinta-feira, em uma rede social, imagens de seu novo avião particular, que vai transportar os jogadores para as partidas da Liga dos Campeões e alguns jogos do Campeonato Inglês.





O Airbus A380, fornecido pelo principal patrocinador do clube inglês, tem luxos como chuveiros e um bar completo, sistema de entretenimento com até 2.500 canais, além de camas para todos os jogadores e comissão técnica distribuídos nos dois andares do avião. Na fuselagem, a aeronave tem imagens de jogadores como Olivier Giroud, Alexis Sanchez e Mesut Ozil.





O Airbus A380 é a maior aeronave de passageiros do mundo, e seu custo é estimado em mais de US$ 400 milhões.

A estreia do novo avião do Arsenal será provavelmente em fevereiro, diante do Bayern de Munique, na Alemanha. Por Globo