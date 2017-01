/ / Apesar de histórico positivo no futebol nordestino, Ronaldo Alves vai estrear em 2017 na Copa do Nordeste e revela sua expectativa

Com 27 anos, o zagueiro Ronaldo Alves é bastante reconhecido no futebol nordestino, principalmente o pernambucano. Afinal, ele fez 120 jogos pelo Náutico, sendo inclusive artilheiro do último campeonato estadual, e tem atualmente 23 jogos pelo Sport.





Mesmo com bastante história no Nordeste, Ronaldo Alves nunca participou da principal competição da região, a Copa do Nordeste. A estreia será em 2017 defendendo a camisa do Sport. Ele ressalta a força e o equilíbrio existente no campeonato que neste ano terá 20 participantes. “Acredito ser a Copa mais forte hoje do Brasil.





Sabemos da força que tem os times da Primeira Liga, mas ela ainda está se consolidando e vai para a segunda edição em 2017. A Copa do Nordeste já entrou para o calendário dos principais clubes da região e todos querem conquistar o título pela projeção que a conquista pode dar. Temos grandes clubes, de torcidas enormes e a rivalidade é muito grande”, comentou o camisa 3 do Sport.





Nesta quarta-feira, às 18h45, o Sport estreia na edição da Copa do Nordeste 2017 diante do Sampaio Correia na Ilha do Retiro. O Leão também tem no seu grupo o River do Piauí e o Juazeirense. “Minha expectativa para a estreia é grande.





Pelo equilíbrio da competição é crucial estrearmos com vitória, principalmente porque jogamos em casa. Nossa pré-temporada foi muito boa e teremos um Sport num bom nível e melhorando a cada rodada no aspecto físico e técnico”, avaliou o zagueiro, que tem 19 gols na sua trajetória profissional.





Foto: Divulgação/Sport



Arthur Virgílio,

Assessor de Imprensa Assessor de Imprensa