/ / Adaptado ao novo clube, Wilian Simões se prepara para fazer sua estreia pelo Paysandu

Neste sábado (21), às 17h15, o Paysandu faz a sua primeira partida na temporada contra o Santa Cruz/PE, no estádio do Arruda, em confronto válido pela Taça Asa Branca, que reúne o vencedor da Copa Verde contra o vencedor da Copa do Nordeste.





Um dos onze reforços do Papão até o momento para a temporada 2017, o lateral-esquerdo Wilian Simões se prepara para fazer a sua estreia com a camisa bicolor. “Estamos fazendo uma excelente pré-temporada e acredito que chegaremos bem preparados para disputar uma partida oficial com uma boa intensidade durante os noventa minutos.





O Santa Cruz é um grande time e que sofreu uma reformulação em função da queda para a Série B. Tenho certeza que será um grande jogo, mas vamos com tudo em busca dessa taça”, revelou o lateral.





Completamente adaptado em Belém, Wilian Simões revelou que está feliz com esse novo desafio. “Fui muito bem recebido por todos no Paysandu. É um clube tradicional e que possui uma torcida fantástica. Temos tudo para fazer uma grande temporada e alcançar os objetivos propostos pela diretoria e comissão técnica. A nossa ideia é brigar por todos os títulos que vamos disputar, começando pela Taça Asa Branca neste final de semana”.





Um dos destaques do Fortaleza na última temporada, Wilian Simões, que está com 28 anos, possui no currículo passagens em clubes como Sampaio Corrêa, Criciúma e Mirassol.





Foto Anexada: Divulgação/Paysandu Foto Anexada: Divulgação/Paysandu

Assessor de Imprensa