/ / A uma semana de jogo-treino contra o Inter, Matheus Barbosa vê Atlético Tubarão em bom estágio de preparação e valoriza qualificação do elenco

No último domingo chegou ao fim a pré-temporada de oito dias do Atlético Tubarão na cidade de Bento Gonçalves. Durante o período, o time catarinense enfrentou três rivais gaúchos, vencendo dois duelos (3×0 numa equipe amadora e 1×0 no Juventude) e tendo uma derrota, fora de casa, por 1×0 contra o Veranópolis, em confronto comemorativo aos 25 anos do clube do Rio Grande do Sul.

O volante Matheus Barbosa foi titular nos sucessos até então da pré-temporada e só ficou ausente do revés diante do Veranópolis em virtude de um desconforto muscular.





De volta a Tubarão, recuperado do desconforto, Matheus Barbosa avalia de maneira positiva o período de treinamentos em solo gaúcho. “Acredito que foram dias positivos. Conseguimos treinar forte, nos conhecermos melhor, pois chegaram jogadores novos. Fizemos três jogos-treinos onde o professor Marcelo Mabília pôde avaliar e ajustar a nossa equipe”, comentou o jogador que foi revelado nas categorias de base do Grêmio.





Antes da estreia na elite do Campeonato Catarinense, no dia 29 de janeiro contra o Metropolitano, o Atlético Tubarão terá mais dois testes. No próximo sábado, às 17h, recebe o Aimoré e no dia 24 de janeiro o confronto será diante do Internacional em Viamão, cidade onde o colorado realiza pré-temporada. Matheus Barbosa projeta os próximos compromissos. “Serão dois bons testes para a nossa equipe. Não precisa nem falar da qualidade do Internacional. Vamos poder acertar os detalhes finais para que no dia 29 de janeiro estejamos prontos para a estreia do estadual”, declarou o volante.





Desde a temporada passada no Atlético Tubarão, quando atuou em 17 das 20 partidas do time na Série B do Campeonato Catarinense, Matheus Barbosa valoriza como a equipe está ainda mais forte nesta temporada ao contratar nomes de peso como Renteria, Ricardo Conceição e Gustavo Bastos. “Nosso time já tem um entrosamento por conta de ter muitos jogadores remanescentes. Mas, acredito estar ainda mais forte, pois os que chegaram tem muita qualidade e o torcedor pode esperar um Atlético Tubarão forte”, concluiu.



Foto: Divulgação/Atlético Tubarão Divulgação/Atlético Tubarão

Assessor de Imprensa