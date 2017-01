A informação que chegou ao serviço de inteligência da unidade era de que havia um comércio de armas na região do bairro Cohab 8 de Março, em Várzea Grande

Por Dana Campos | PM-MT

Um fuzil 762 foi apreendido por policiais militares do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Móvel (Rotam), no bairro Cohab 8 de Março, em Várzea Grande. De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Fernando Augustinho, “esse tipo de armamento tem capacidade de perfurar até mesmo um carro blindado”.

A apreensão ocorreu por volta das 18h desta sexta-feira (06.01), mas há pelo menos 20 dias o serviço de Inteligência do batalhão vinha levantando informações sobre um possível comércio de armas na região.

Com base nesse levantamento, os policiais operacionais da unidade foram acionados e fizeram a abordagem ao suspeito de manter o comércio, identificado como Alisson Chagas, de 20 anos. Ele foi abordado na rua de sua residência, sendo convidado a acompanhar a diligência feita pelos policiais no interior da casa. Situação que permitiu a localização do fuzil, que estava dentro de um carro estacionado na garagem.

Além da arma, os policiais apreenderam na casa uma barra de maconha, com aproximadamente 1kg.

O suspeito e todo material apreendido foram levados até o Centro Integrado de Segurança e Cidadania (Cisc) de Várzea Grande, onde seriam tomadas as demais providências legais.