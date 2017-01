/ / 3 vereadores brigam pela Ucmmat, que acumula dívida na ordem de R$ 500 mil

Os vereadores por Cuiabá Adevair Cabral (PSDB), por Sorriso Dirceu Zanatta (PMDB) e por Acorizal Rafael Piovezan (PP) se articulam para disputar a presidência da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso (Ucmmat) e percorrem o Estado para viabilizar as chapas que contam com 22 membros cada.

A eleição está agendada para 22 de fevereiro. O vencedor herdará a entidade com a credibilidade comprometida devido às trapalhadas da atual diretoria e dívidas na ordem de R$ 500 mil, sendo R$ 380 mil somente obrigações trabalhistas.

A presidente da Ucmmat, vereadora por Guarantã do Norte Edileuza Ribeiro (PTC) se reelegeu em 2016, mas teve o registro de candidatura cassado pela Justiça por prometer casas populares durante a campanha eleitoral. Mesmo assim, permanece na presidência da Ucmmat até a posse da nova diretoria.

Em novembro do ano passado, um grupo de vereadores acusou Edileusa Ribeiro de alterar o estatuto sem anuência dos associados para permanecer à frente Ucemmat por 48 meses. A manobra para prorrogar o mandato por dois anos teria sido feita após assembleia realizada em setembro do ano passado, mas a presidente acabou recuando após a pressão.

O mandato de presidente da Ucmmat é de dois anos. Edileusa Ribeiro foi eleita para comandar a União para o biênio 2015/2016, em 03 de dezembro de 2014. À época, disse que não mediria esforços para arrecadar dinheiro a fim de contribuir com a entidade, que tinha orçamento mensal de R$ 65 mil. Hoje, apenas 63 das 141 Câmaras de Mato Grosso estavam filiadas em 2016 e apenas a de Cuiabá já garantiu a renovação para este ano. O orçamento diminuiu para R$ 30 mil mensais.

Para concorrer à presidência da Ucmmat, Adevair Cabral, Dirceu Zanatta e Rafael Piovezan ainda precisam viabilizar chapa com 12 integrantes, além de membros dos Conselhos Fiscal e Consultivo. Com isso, o número de integrantes da diretoria chega a 22 membros.

Candidatos

Vereador por Cuiabá no terceiro mandato, Adevair Cabral se considera o mais preparado para presidir a Ucmmat por residir na Capital, o que garante cumprir expediente diário na entidade. Entre as propostas para convencer os vereadores a elegê-lo estão convênios com universidades para facilitar os estudos dos associados sem curso superior, cursos de formação política para aprimorar a atuação nas Câmaras e interlocução com os Poderes e instituições nas esferas estadual e federal. “Vamos trabalhar para pagar a dívida de R$ 500 mil e recuperar a credibilidade perante os vereadores e a sociedade”, disse em entrevista.

Vereador por Sorriso, Dirceu Zanatta está no segundo mandato. Afirma que já visitou 40 Câmaras e pretende ampliar as visitas para garantir a representatividade da chapa denominada Ucemmat Forte e com Credibilidade. “Somos quase 1,5 mil vereadores em Mato Grosso e precisamos de uma entidade que nos representa a altura. Por isso, aceitei entrar na disputa e quero uma chapa apartidária com objetivo de promover a unidade”, declarou.

Estreante como vereador por Acorizal, Rafael Piovezan já visitou 97 Câmaras e pretende alcançar as 141 até fevereiro. Segundo ele, o fato de ser vereador de primeiro mandato o credencia para pregar a renovação na entidade representativa dos vereadores. “A chapa não será partidária, mas tenho apoio das principais lideranças do PP como o deputado federal Ezequiel Fonseca e o ministro da Agricultura Blairo Maggi”, concluiu.

