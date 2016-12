/ / Zagueiro Anderson Conceição chega ao São Bernardo com a missão de ser um dos líderes da equipe

Anunciado na última semana como novo reforço do São Bernardo para a disputa do Campeonato Paulista, o zagueiro Anderson Conceição sabe que terá que assumir um papel importante dentro da equipe comandada pelo português Sérgio Vieira.





Com 27 anos e com passagens por Mallorca, da Espanha, e Philadelphia Union, que disputa a Major League Soccer, o defensor poderá ser uma das referências do time nesse Paulistão. “Fiquei muito feliz com esse novo desafio.





O que mais me chamou a atenção foi o projeto do clube e isso facilitou o nosso acerto. Estou muito motivado e preparado para fazer um grande campeonato. O grupo que está se formando é muito forte e temos todas as condições de surpreender”, revelou.

Revelado pelo Mogi Mirim, Anderson Conceição disputará pela terceira vez o





Campeonato Paulista. “Pelo Mogi disputei duas vezes, em 2009 e 2010. O Paulistão é o estadual que todos querem jogar. É uma honra muito grande voltar a disputá-lo e espero que a gente consiga fazer um grande campeonato”, destacou.

A estreia do São Bernardo no Paulistão acontecerá no dia 5 de fevereiro, fora de casa, contra o Novorizontino.





Foto Anexada: Divulgação/Philadelphia Union Foto Anexada: Divulgação/Philadelphia Union

Gustavo Neves,

Assessor de Imprensa