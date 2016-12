/ / Volante do Bangu celebra chegada de Loco Abreu: 'Aumenta nossa vitrine ainda mais'

Renan entende como positiva a contratação do uruguaio, ídolo do Botafogo, e que já disputou a Copa do Mundo.

Rio de Janeiro, RJ, 28 (AFI) - Vice-campeão Brasileiro em 1985, o Bangu quer retomar seus períodos de glórias no futebol nacional. A equipe surpreendeu a todos ao contratar o ídolo botafoguense Loco Abreu, que fora apresentado para a disputa da temporada 2017. A chegada do reforço internacional abre vitrine para os demais atletas da equipe no Campeonato Carioca.

O volante Renan remanescente da temporada passada comemorou a chegada do Uruguaio.

"A chegada de um jogador da grandeza do Loco Abreu só tende a valorizar mais ainda nós jogadores do Bangu. É um atleta com várias copas do mundo, um goleador, fez história no futebol mundial e principalmente no futebol carioca. E pra nós é uma honra pode jogar ao lado dele. Isso só demonstra a força do Bangu no futebol e a vontade do time em retornar seus tempos de glória", disse.

PREPARAÇÃO

O jogador também falou sobre a preparação da equipe no estadual.

"A preparação está sendo boa, chegaram alguns nomes, fui um dos poucos que permaneceu após a Copa Rio. Agora acrescentou mais o pessoal que estava em excursão na Ásia e em janeiro que começa mais a pré temporada. Vai ser um trabalho forte onde o Bangu não quer entrar apenas pra disputar e sim para figurar nas primeiras posições", completou.

O Bangu estreia em casa, contra o Botafogo, com a data a ser definida pela Ferj.