/ / Vereadora eleita de Guarantã do Norte defende composição suprapartidária

A vereadora eleita de Guarantã do Norte, Kátia Brambila (PSB), defende uma composição suprapartidária, com representantes de todos os partidos que elegeram vereadores, para compor a chapa para a eleição da mesa diretora do poder Legislativo, para a Legislatura que começa em 1º de janeiro.

No entanto, ela disse que a coligação composta pelo PDT e PSDB, que elegeu quatro vereadores, formou a chapa com todos os cargos da mesa ocupados pelos vereadores que integram o grupo, sem abrir espaço para mais ninguém.

“No meu entendimento,, centralizar o poder num único grupo, pode não ser bom. Por isso, nossa proposta é que os cargos sejam distribuídos de maneira que todos os partidos sejam contemplados. Estamos abertos para conversar e fazer uma composição. Eu não tenho, neste momento, interesse em ser presidente da Câmara”, assegura a vereadora eleita.

Ela observa que nenhum dos quatro vereadores que estão ao lado oposto do PDT e PSDB exigem a presidência da Câmara como condição para compor. Querem apenas participar da chapa, como forma de equilibrar e distribuir as funções na administração da Casa de leis.

Se as conversas não avançarem, conforme Kátia, ela e os vereadores Davi da Farmácia e Zilmar Assis, e mais a vereadora Edileusa Ribeiro, pretendem montar uma chapa para disputar as eleições.

Oposição - De acordo com Kátia, um dos fatores que dificultam o entendimento, é que o grupo liderado pelo PDT, quer fazer oposição ao futuro prefeito, Érico Stevan. Ela disse que não tem interesse em ser oposição, principalmente, de forma sistemática.

“O que me preocupa é o tipo de oposição que eles fariam! O prefeito tem que ter governabilidade e as condições para administrar, para fazer o município dar certo e as coisas acontecerem. Temos que pensar no município e na população. A cidade tem que avançar”, disse.

A futura vereadora deixa claro que, certamente, não irá concordar com todas as ações do prefeito. “Se tiver algo que estiver errado, não vou aceitar, mas não vou fazer oposição burra”, frisa.

Já o vereador Davi da Farmácia (PR) disse que propôs para o PDT que o partido ficasse com três cargos na mesa e os demais partidos indicariam os outros três. “A representação ficaria bem distribuída desta forma e ficaria melhor diante da sociedade. Mas o PDT não aceita”, enfatiza.

Davi disse que ainda não sabe o que vai acontecer porque ainda falta muito tempo para a eleição, que acontece somente no dia da posse, em 1º de janeiro.

“Não descartamos formar a nossa chapa. Mas se não for possível, não tem problema. Estou preparado para fazer um mandato tranquilo, sem fazer oposição e sem ser situação, fazendo o que um vereador faz, que é legislar. Não preciso nem de vereador e nem de prefeito para fazer política”, pontua o parlamentar.

A chapa do PDT é apoiada pelos vereadores Celso Henrique, Valter Neves Moura, Silvio Dutra e Nonato Fernandes. O grupo não revela quem é o candidato a presidente da Câmara, mas o cargo pode O vereador eleito Alexandre Rodrigues, que disputou a eleição na coligação do candidato a prefeito, Macelão, ainda não declarou com quem irá estar na disputa pela presidência da Câmara. No entanto, informações obtidas por este jornal são que Alexandre é o quinto voto da chapa liderada pelo PDT.

Já a vereadora Edileuza Ribeiro, que teve o registro de candidatura cassado pela justiça eleitoral de Guarantã do Norte, ainda é incerteza. Ele recorreu da decisão, mas ainda não se sabe se conseguirá ser empossada para o novo mandato.