/ / Vereador eleito Celso Henrique disse que ira fazer um legislativo participativo com a sociedade de Guarantã do Norte

Celso disse que, quer dialogar ainda mais com o prefeito eleito e que tem certeza que Érico irá fazer um governo diferenciado para Guarantã do Norte, já que ele vem de outras gestões e a cada vez vem adquirindo maiores experiências em administração pública. “Estaremos do lado dele para contribuir para uma boa administração o que for a realidade, o que for bom para a sociedade terá total apoio deste grupo na câmara, mas o que for ruim para o município, estaremos levando ao conhecimento da sociedade, já que, o nosso governo será participativo, com a população”, alertou o vereador eleito.