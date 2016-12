/ / Tenista de MT embarcará para torneios internacionais

Os Cosats valem pontos para vagas na Gira Europeia





Richard Gama, de 13 anos, disputará cinco torneios internacionais Cosat – Confederação Sul-Americana de Tênis, nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, na Colômbia, Equador, Paraguai e Brasil. Ele passa férias com a família em Cuiabá e embarca para a Copa Club Campestre Cali, de 14 a 21 de janeiro, no Clube Campestre Cali, em Santiago de Cali, na Colômbia. Depois parte para o Guayaquil Bowl, Asuncion Bowl, Banana Bowl e o Internacional Juvenil de Porto Alegre.





“2016 foi meu primeiro ano em torneios internacionais. Viajei para países da América do Sul e Europa. E meu calendário de 2017 já começa com competições Sul-Americanas. Gosto muito dessas viagens e de fazer amizades com tenistas de outros países. De tentar conversar em outras línguas. Ainda não sei falar outros idiomas, mas uso um pouco de mímica e já consigo arranhar o espanhol”, comenta Richard Gama, que atualmente mora no Instituto do Tênis, em São Paulo.





O segundo torneio do cronograma será o Guayaquil Bowl, que ocorre de 21 a 28 de janeiro, no Anexo Guayaquil Tênis Clube, na cidade de Guayaquil, no Equador. Depois será o Asuncion Bowl, de 28 de janeiro até 04 de fevereiro, no Clube Internacional de Tênis (CIT), em Nossa Senhora Santa Maria da Assunção, no Paraguai. Seguido pelo 47º Banana Bowl, que será realizado de 04 a 11 de fevereiro, sediado pelo Recreio da Juventude, em Caxias do Sul (RS), no Brasil.





“Pela ótica da formação do tenista profissional, os torneios municipais, estaduais e nacionais do país compõem a formação até cerca de 13 anos. Depois precisam participar de internacionais para enfrentar os melhores e adquirir experiência. É essencial que confrontem atletas de outras vertentes ou escolas do tênis. Tem países com tradição em quadras de solo de saibro e outros de grama ou sintética. E isso muda o estilo de jogo”, avalia o pai do Richard, Emerson Gonçalves.





O 5º torneio do cronograma será o Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre, chamado Copa Gerdau, que ocorre de 11 a 18 de fevereiro, na Sociedade Ginástica de Porto Alegre (Sogipa), em Porto Alegre (RS), Brasil. Uma competição que reúne cerca de 45 países e está entre as nove mais importantes do calendário mundial juvenil, ao lado dos quatro Grand Slam – Abertos da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e Aberto dos Estados Unidos.





“Existem talentos por todos os cantos do Brasil, mas muitos se perdem por não terem condições financeiras de participar dos circuitos nacional e internacional. No caso do Richard, só é possível por conta de empresas que investem no esporte como visão de responsabilidade social. Não teríamos como desabrochar o talento dele sem a parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi-MT), Unimed, Espaço Laser e Instituto do Tênis”, disse o professor de tênis, Emerson Gonçalves.





Retrospecto





No 2º semestre de 2016, Richard Gama participou de três Sul-Americanos (Cosats). Disputou o XXI Torneio Internacional Junior Universidade Católica, de 12 a 17 de setembro, no Chile, onde venceu a 1ª rodada contra o chileno, Gabriel Gomez Morales por dois sets a zero e parciais de 7-5 e 6-0 e depois perdeu na 2ª rodada para o chileno, Benjamin Ignácio Fernandez por dois sets a zero e parciais de 6-3 e 7-6(5).





Competiu no Uruguai Bowl, de 17 a 24 de setembro, em Punta del Este, no Uruguai, onde Richard ganhou a 1ª rodada de um uruguaio, Joaquin Porro por dois sets a zero e parciais de 6-1 e 6-0 e depois foi superado na 2ª rodada pelo argentino, Máximo Lucentini por dois sets a zero e parciais de 6-3 e 6-4.





E também jogou a Copa El Ceibo, de 25 de setembro até 02 de outubro de 2016, em San Miguel, na Argentina, onde começou com vitória na 1ª rodada sobre um argentino, Pedro Winograd por dois sets a zero e parciais de 6-1 e 6-0 e depois perdeu para um brasileiro, João Victor Loureiro por dois sets a zero e parciais de 6-1 e 6-2. No fim, Richard ficou em 60º do ranking dos Cosats.





Texto e foto: Junior Martins

Assessoria Richard Gama