/ / Soldado da Base Aérea sofre acidente na BR 163 e vem a óbito

Por volta das 17h15min, de segunda-feira (12/12) aconteceu um grave acidente com uma vitima fatal, na BR 163 próximo a entrada da Base Aérea da Serra do Cachimbo, envolvendo um Fiat Uno e uma camioneta.





A vítima fatal era soldado da Força Aérea Brasileira, ele teria ido até o distrito de Castelo de Sonho/PA, para buscar os documentos do seu caro, com o qual sofreu o acidente e quando retornava para Guarantã do Norte/MT onde residia com seus familiares, ele perdeu o controle do veículo, já que, no momento chovia muito e veio a se chocar com a camioneta.





Com o forte impacto Willian Bezerra de Souza de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. Na camioneta estava o condutor e sua esposa, ambos foram socorridos ao hospital municipal de Guarantã do Norte, segundo informações extras oficiais o casal sofreu apenas ferimentos leves e não corre risco de morte. A base aérea prestou os primeiros atendimentos as vitimas do acidente.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias. (Fotos: Redes sociais)

Vitima Willian Bezerra de Souza 22 anos

Casal da Camioneta recebendo os primeiros atendimntos