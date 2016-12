/ / Sinop inicia treinos físicos com foco nas competições do próximo ano

Os jogadores do Sinop Futebol Clube iniciaram os treinamentos físicos, neste final de semana. Segundo o técnico Marcos Birigui, o condicionamento físico será um reflexo do desempenho dos atletas dentro de campo. Devido a isso, garantirá uma recomposição muscular mais rápida. “No Campeonato Mato-grossense deste ano o time começou a ‘engrenar’ após a quarta partida. Tivemos pouco tempo para preparação física. Não queremos que isso ocorra no próximo ano.





Estamos aprimorando a parte física e fazendo uma base visando a parte tática. Queremos fazer pelo menos um jogo amistoso esta semana”. Ainda segundo o treinador, a equipe está mais forte e preparada para as competições do próximo ano. “Nosso time está novamente forte.





Estamos sonhado com algo grande. A expectativa é das melhores e o mais importante é que conseguimos manter alguns jogadores e reforçamos bem com outros novos. Estamos com time praticamente completo treinando”. O comandante destacou que o objetivo é manter a mesma campanha realizada no Estadual deste ano. “Estamos a todo vapor e esperamos fazer a mesma campanha.





A expectativa é a de que tenhamos o mesmo destaque e garra para buscar o tão sonhado título de tetracampeão do Mato-grossense”. Fazem parte da lista parcial dos jogadores contratados para a próxima temporada: Naldo, Maycon, Marinho, Baggio, Adriano, Cabralzinho, Sandro, Caíque, Jamiltom, Edson Bahia, Jean Chera e Jorge Preá.





O Sinop Futebol Clube participará do Mato-grossense, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: José Carlos Araújo)