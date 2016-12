/ / Seu bebê perde cabelo? Entenda por que isso acontece

Fios dos pequenos são mais finos e mais claros do que os dos adultos.





A partir do primeiro ano, começa a crescer o cabelo definitivo, mais fino e mais claro do que o dos adultos

Diferenças que se acentuam com o crescimento dos bebês podem ser percebidas ainda na maternidade. Basta olhar a turminha de recém-nascidos para confirmar: há os que nascem carecas e os que têm uma cabeleira de dar inveja a muita "gente grande". E mesmo sabendo que há diversidade, é normal que mães e pais tenham dúvidas. Afinal, até quando meu pequeno vai ser careca? Por que ele está perdendo cabelo?

É importante ter em mente que, assim como a pele e a unha do seu bebê, o cabelo também é mais delicado do que o dos adultos. Mais finos e leves ao nascer, os fios só engrossam com o passar do tempo - e também costumam escurecer nos primeiros anos de vida. É a partir do primeiro ano que começa a crescer o cabelo definitivo, que continua sendo mais fino e mais claro do que o dos adultos.

Mas se o seu filho é carequinha, fique tranquilo, isso também é normal. Em geral, espera-se que os cabelos cresçam até o segundo aniversário do bebê. Agora, se ele nasceu cabeludo, pode ser que, até os seis meses, os fios caiam. Essa queda fica mais intensa em torno dos três e quatro meses, e algumas crianças podem perder quase todo o cabelo que, depois, volta a crescer. Muitas vezes essa queda pode ser influenciada até mesmo pela posição na qual ele dorme, criando falhas nos locais de apoio da cabeça - que mais tarde são fechadas.

É hora de cortar

Passados os meses das primeiras descobertas, novas dúvidas começam a surgir. Uma delas é sobre o corte de cabelo. E, aqui, pode-se dizer que existem dois grupos principais de pais e mães: aqueles ansiosos, loucos para levar o pimpolho ao cabelereiro pela primeira vez, e os que querem evitar ao máximo essa visita - seja por receio da reação filho, seja por apego aos fios. Em comum, os dois têm a dúvida sobre o melhor momento para a decisão. Hora de cortar

Pois especialistas esclarecem que não há uma idade certa para o primeiro corte. A única orientação é aguardar até que a criança já esteja suficientemente firme para ficar sentada. Também é importante escolher um local e um profissional de confiança, fazendo com que o pequeno se sinta confortável e fique tranquilo.

O corte correto pode facilitar os cuidados com os fios, assim como o uso de produtos feitos especialmente para as crianças, que são mais suaves, dermatologicamente testados e hipoalergênicos.

Para o primeiro corte, é importante escolher um local e um profissional de confiança, fazendo com que o pequeno se sinta confortável e fique tranquilo