/ / Setor público tem o pior novembro desde 2001: rombo de R$ 39,1 bi

Por Reuters e Estadão

Déficit foi puxado pelo rombo de 39,876 bilhões de reais registrado pelo governo central (Marcelo Sayão/EFE/VEJA)

O setor público consolidado brasileiro registrou déficit primário de 39,141 bilhões de reais em novembro, pior resultado para o mês em toda a série histórica, iniciada pelo Banco Central em dezembro de 2001. O dado, divulgado nesta terça-feira pelo BC, veio pior que o rombo de 35,90 bilhões de reais estimado por analistas em pesquisa Reuters.

O déficit foi puxado pelo rombo de 39,876 bilhões de reais registrado pelo governo central (governo federal, Banco Central e INSS). Enquanto isso, Estados e municípios ficaram no azul em 421 milhões de reais e as empresas estatais registraram superávit primário de 314 milhões de reais no mês passado.

Nos acumulado de janeiro a novembro, o déficit primário do setor público alcançou 85,053 bilhões de reais. Em 12 meses, o rombo foi R$ 156,782 bilhões, o equivalente a 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Esse porcentual é maior que o registrado em outubro, de 2,23% do PIB.

O BC leva em conta, em suas projeções, as previsões do governo para a área fiscal contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de déficit de R$ 163,9 bilhões para o setor público consolidado em 2016 e déficit de R$ 143,1 bilhões para 2017.

Refletindo o persistente desarranjo fiscal, a dívida bruta do país foi a 70,5% do PIB, acima dos 69,5% do mês anterior. A dívida líquida subiu a 43,8 por cento do PIB em novembro, ligeiramente superior aos 43,7 por cento de outubro.