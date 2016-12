/ / Sema apreende 8 caminhões e 358,9 m³ de madeira ilegal em Guarantã do Norte

A unidade regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) de Guarantã do Norte apreendeu oito caminhões que transportavam ilegalmente 358,9 m³ de madeira. O valor de multas aplicadas somam R$ 107, 6 mil.





A ação foi realizada entre os meses de setembro e dezembro em parceria com o posto fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) localizado próximo a Serra do Cachimbo. Conforme a diretora da regional, Elenara Gandini, a maioria das madeiras estavam sem Documento de Origem Florestal (DOF) e Guia Florestal (GF). “Havia muitas informações desencontradas que não estavam de acordo com a documentação”.





Os caminhões vinham de Rondônia e Amazonas. Cerca de 260 m³ das madeiras aprendidas foram doadas para o IFMT, Fórum de Matupá, Policia Judiciária Civil através da Gerência de Operações Especiais, Coluna de Betel e Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte.





A prefeitura está como fiel depositária das madeiras que ainda não foram doadas. O material se encontra no pátio da Secretaria de Infraestrutura do município. Já os responsáveis pelos caminhões ficaram como fiel depositários dos veículos.

Por Fernanda Nazário/ Assessoria

A ação foi realizada entre os meses de setembro e dezembro em parceria com a Sefaz.