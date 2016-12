/ / Secretário de Agricultura Suelme cumpre agenda no Portal da Amazônia essa semana

O secretário de Estado de Agricultura e Assuntos Fundiários de Mato Grosso, Suelme Fernandes está cumprindo agenda essa semana na região do Extremo Norte de Mato Grosso, conhecida como Portal da Amazônia Legal.

A agenda começou na quarta-feira (30-11) em Nova Santa Helena onde ele se reuniu com prefeito e lideranças, no mesmo dia seguiu para Terra Nova do Norte, dia 01 se reuniu com Agripac em União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo, e visitou a feira de Matupá no período da tarde.

Nesta sexta-feira (02-12) se reúne pela manhã com a prefeita Sandra Martins e lideranças em Guarantã do Norte e a tarde visita o assentamento Araúna em Novo Mundo. Acompanha o secretário o gestor do consórcio intermunicipal Portal da Amazônia, Humberto Costa.

Por Olhar Cidade