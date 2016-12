/ / Santa Rosa é primeiro hospital a conquistar certificado internacional de qualidade

A Acreditação Canadense foi concedida após um ano e meio de trabalho para implantação de metodologia



O Hospital Santa Rosa acaba de conquistar o selo de acreditação da Accreditation Canada nível Diamond, uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo, sendo a primeira unidade hospitalar de Mato Grosso a ter um certificado internacional de qualidade.





A Acreditação Canadense é resultado do trabalho desenvolvido ao longo de um ano e meio para a implantação da metodologia e adequações dos processos e procedimentos realizados. Após ser o primeiro hospital do estado a ter o selo de Acreditação Hospitalar da Organização Nacional de Acreditação (ONA), em 2008, o Santa Rosa decidiu implantar padrões mais exigentes e de reconhecimento internacional.





De acordo com a gerente de qualidade, Amanda Greipel, esta acreditação está voltada para o fortalecimento da segurança do atendimento alinhada aos princípios do cuidado centrado no paciente, tratando dos pacientes de forma individualizada. “Cada pessoa tem uma resposta única para o tratamento, por isso a necessidade de individualizar o atendimento”.





Por isso, está entre os critérios de certificação, a avaliação dos pacientes com relação ao atendimento recebido. “Não foram analisados somente os processos, mas sim os pacientes e o corpo clínico foram entrevistos para uma análise global da estrutura clínica de atendimento”, explica Amanda Greipel.





Outro ponto analisado se refere aos colaboradores. A Acreditação Canadense avalia a valorização dos profissionais que atuam no hospital, bem como a constante atualização e capacitação das equipes.





As empresas parceiras do Santa Rosa, como Santa Rosa Lab, Santa Rosa Imagem, Santa Rosa Cor e Santa Rosa Onco também passaram pela avaliação dos certificadores.



DESAFIOS SUPERADOS – A conquista da Acreditação Canadense é resultado da avaliação de critérios considerados essenciais para qualquer estabelecimento de saúde no país, como controle de infecção e adequações sanitárias, até a instalação de padrões para procedimentos diferenciados, como o atendimento de múltiplas vítimas e abandono de prédio.





Amanda Greipel explica que o Hospital Santa Rosa sempre priorizou a segurança e qualidade e com a Acreditação pudemos aprimorar os protocolos existentes. “Sempre buscamos a excelência e a agora contamos com critérios internacionais de avaliação do nosso trabalho. Mais desafiador que conquistar o certificado, será mantê-lo”.