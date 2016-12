/ / Saiu o primeiro finalista do campeonato municipal de futebol de Guarantã do Norte

O primeiro jogo da fase da semifinal, no sábado, no estádio Macedão, jogaram as equipes do Kaiapos, a surpresa do campeonato, e a experiente equipe do Juventus da Cotrel. Antes do inicio do jogo as duas equipes se reuniram no centro do gramado e foi feito uma oração pelo acidente com a equipe da chapecoense que ceifou a vida de 76 pessoas.