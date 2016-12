/ / Saiba consultar seu saldo do FGTS e descubra se dá para sacar a grana

Na última quinta-feira (22), o presidente Michel Temer (PMDB) liberou os saques dos recursos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) de contas inativas até dezembro de 2015, portanto, contas sem movimentação de janeiro deste ano em diante.

Ao todo, cerca de 10,2 milhões de trabalhadores poderão resgatar algum valor — a maioria de até R$ 880. Os saques vão respeitar um calendário, a ser publicado em fevereiro de 2017, que seguirá a data de nascimento dos trabalhadores.

Todas as contas do FGTS são abertas pela Caixa Econômica Federal. Para saber se você tem grana a resgatar, a Caixa disponibiliza quatro canais de atendimento para você checar seu saldo e seu extrato.

A opção mais cômoda é o site da Caixa, em que o trabalhador precisa informar o número do PIS (Programa de Integração Social), que consta da carteira de trabalho e nos cartões de ponto eletrônico, por exemplo.

Depois, basta cadastrar uma senha se for o primeiro acesso à plataforma. Você pode cadastrar o seu celular e receber as atualizações da conta do FGTS na palma da mão.

Nesta sexta-feira (23), um dia depois do anúncio, a reportagem do R7 constatou lentidão no site da Caixa destinado à consulta do FGTS.

Outra opção é procurar uma agência da Caixa. Você não precisa ser cliente do banco para fazer a consulta, mas será necessário apresentar o Cartão do Cidadão ou o número do PIS.

Outra alternativa para clientes da Caixa é o internet banking, pode onde os correntistas encontram a área do FGTS e consultam seu saldo.

Uma quarta maneira de checar o saldo é o aplicativo do FGTS no celular. Basta acessar a App Store ou o Google Play e baixar o aplicativo. Depois, é preciso informar o PIS e criar uma senha. O aplicativo roda nos sistemas Android, iOS e Windows Phone.