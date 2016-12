/ / Raio pode ter provocado incêndio em residência de Guarantã do Norte

No momento da tragédia, não havia ninguém em casa, quando populares chegaram ao local, nada pode ser retirado do interior da casa, com isso tudo foi consumido pelo fogo. Segundo informações o proprietário da casa é o senhor Antonio Carlos, ele e motorista de caminhão de transporte e sua esposa e seus dois filhos tinham ido até a vizinha cidade de Matupá, para buscar o esposo que acabará de chegar de viagem e quando chegaram em casa se depararam com a tragédia.