/ / Rainha de escola campeã de SP, ensaia com vestido avaliado ao custo de uma viagem de réveillon ao exterior

Na noite desta quinta-feira (22), foi dada a largada da temporada aos ensaios técnicos gerais no Sambódromo do Anhembi. Época que as escolas de samba possuem para realizar a simulação oficial de seus desfiles para o próximo carnaval.





A abertura não poderia ser diferente e teve estreia com a escola campeã do Carnaval de 2016, Império de Casa Verde, e que por sinal será a única a realizar este tipo de ensaio antes da virada do ano.





O grande destaque da noite, ficou para a modelo e assistente de palco do Programa Hora do Faro, Valeska Reis, que é a Rainha de Bateria da agremiação. A beldade compareceu com o look repaginado utilizando dread nas madeixas e com um micro vestido totalmente cravejado apenas com cristais swarovski, que segundo fontes, o valor do mesmo chegaria ao custo de uma viagem de réveillon para o exterior.





Além de ser um vestido valioso, a morena ainda chamou a atenção pelo fato de nas laterais ele ser transparente e mostrava que ela estava aparentemente sambando sem calcinha e sutiã por baixo, deixando muitos marmanjos de plantão de boca aberta.





No carnaval de 2017 Valeska estará completando 13 anos de passarela do samba, sendo o sexto ano consecutivo no cargo de Rainha de Bateria, a qual é comandada pelo Mestre Zoinho. A escola do Tigre Guerreiro, como é conhecida, será a terceira a desfilar no sábado, dia 25 de fevereiro, segunda noite dos desfiles do grupo especial em São Paulo e levará para a passarela o enredo de título " Paz. O Império da nova era ", desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Freitas.

Renato Cipriano Assessor de Imprensa

Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação