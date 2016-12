/ / Projeto que moderniza legislação de defesa sanitária animal vai para sanção de Taques

O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, na quarta-feira (21), tem como objetivo modernizar a legislação de defesa sanitária animal em sintonia com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e pela Organização Mundial de Saúde Animal OIE, considerando a posição de destaque de Mato Grosso no segmento de produção de proteína animal em âmbito nacional e internacional.

O projeto de lei modifica o principal marco regulatório das ações de controle, erradicação e prevenção de doenças nos rebanhos do estado, atualmente em vigor pela lei 7.138/99, que dispõe sobre a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso, sob execução do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

O projeto, agora, aguarda sanção do governador Pedro Taques (PSDB) para virar lei.

Fonte: Só Notícias/Agronotícias (foto: Chico Valdiner/assessoria/arquivo)