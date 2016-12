/ / Presos os suspeitos de assassinarem comerciante em Peixoto de Azevedo

Segundo informações da Polícia Militar três pessoas foram detidas suspeitas de participarem do assassinato do senhor José Barbosa, comerciante do Bairro Mãe de Deus na Rua Colibri em Peixoto de Azevedo no dia 16 de dezembro (sexta-feira).

A polícia estava fazendo diligencias para tentar prender os autores desse crime, quando na manhã desta terça-feira (20-12) conseguiram prender próximo a rodoviária de Peixoto de Azevedo Wallyson Da Costa Silva, 31 anos, que estava tentando foragir da cidade pegando um ônibus.

No 22ª Batalhão da Polícia Militar o suspeito confessou o crime, segundo ele, acompanhou Antônio Daniel Souza dos Santos, 23 anos, vulgo Xingu e a menor M.C.S, 16 anos, até o local do crime.

Wallyson ficou na esquina dando cobertura para os outros dois que chamaram o senhor José Barbosa, que ao sair foi surpreendido por uma paulada na cabeça desferido pela menor, em seguida entraram na residência e levaram R$ 500,00 em dinheiro, vários maços de cigarro e bebida alcoólica.

Após a confissão a Polícia Militar foi até a residência de Antônio que ao chegarem ao local foram recebidos pelo irmão da vítima Edinaldo José dos Santos, 35 anos, que tentou obstruir o trabalho da polícia dizendo que seu irmão tinha saído logo pela manhã.

Mas ao verificar bem o local a Polícia Militar encontrou Antônio e a menor no quarto, Edinaldo também foi encaminhado por tentativa de obstrução do trabalho policial.

Os quatro detidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências cabíveis que o caso requer.

O assassinato

Por volta das 09h da manhã de sexta-feira (16-12) a Polícia Militar foi informada que havia um homem caído em seu quintal no Bairro Mãe de Deus na Rua Colibri, quando os Policiais chegaram ao local foi constatado o óbito da vitima.

A casa da vítima estava bagunçada e havia um pedaço de madeira ao lado do corpo ensanguentado. O homem possuía um estabelecimento comercial no local.

Por Olhar cidade. (Foto: Edney Meneses)