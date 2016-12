/ / Prefeito não irá intervir na eleição da mesa e espera bom relacionamento com vereadores

O vereador tem que ter liberdade para fiscalizar o executivo municipal





José Vieira do Nascimento

Editor de Mato Grosso do Norte





Prefeito eleito Érico Stevan e o dep. Dilmar Dal Bosco

O futuro prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan (PRB) afirmou que não irá se envolver no processo eleitoral para a escolha do próximo presidente da Câmara Municipal, para o biênio 2017/2018.





Ele, que encerra o mandato de vereador e assume a prefeitura, disse que está tranquilo e confia na responsabilidades dos futuros parlamentares do município. Por outro lado, sua opinião é que os vereadores devem ter liberdade e autonomia para exercer suas atribuições.





“Os vereadores devem ter liberdade para cumprir a sua obrigação de fiscalizar o executivo municipal. Estou esperando um bom relacionamento com todos os vereadores, com diálogo, para que possamos trabalharmos juntos por Guarantã do Norte”, disse.

Érico disse que o fato de não ter a maioria na Câmara Municipal, não o preocupa, pois acredita que não haverá perseguição por parte dos vereadores que foram eleitos em outras coligações.

“Os projetos que são bons para o município os vereadores são obrigados a aprovar. Estou tranquilo quanto a isto. A maioria é vereadores novos, que já falaram que pretendem fazer mudanças, que a Câmara não será cabide de emprego e que irão trabalhar por Guarantã do Norte. Espero que passamos trabalhar em conjunto”, pontua o prefeito eleito.





Transição de mandato – Érico disse que a transição de governo está sendo tranquila e que está havendo colaboração da atual administração no repasse de informações. Ele disse que quer saber a real situação financeira da prefeitura antes de sua posse, através das informações obtidas pela equipe de transição, mas que deverá fazer uma auditoria, após o dia 1º de janeiro.





Trabalho

Desde quando foi eleito prefeito, Érico tem feito constantes viagens para Cuiabá e Brasília, em busca de recursos para obras no município de Guarantã do Norte. Em seus contatos com deputados estaduais, federais, senadores, ministros e com o governo estadual, ele recebeu garantias do envio de recursos através de emendas parlamentares para diversas obras no município.





“São muitos os compromissos, no sentido de benéficios para o município, que conseguimos firmar. Dentre os quais podemos citar R$ 500 mil do deputado Saguas Morais (PT), R$ 500 mil do deputado Dilmar Dal’Bosco (DEM) e a garantia do governador Pedro Taques que irá destinar recursos para a pavimentação da Avenida do Rotary Clube, ligando o IFMT (Instituto Federal de Mato Grosso) ao aeroporto”, frisa Érico.



Conforme o prefeito, o deputado Pedro Satélite (PSD) que é de Guarantã do Norte, não especificou valores, mas garantiu que irá ajudar o município de Guarantã do Norte.