/ / Prefeito eleito de Guarantã é escolhido como presidente de consórcio no Nortão

O prefeito eleito de Guarantã do Norte (234 quilômetros de Sinop), Érico Stevan Gonçalves (PRB), comandará pelos próximos dois anos o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável Portal da Amazônia. Ele foi eleito por consenso pelos futuros prefeitos de Nova Canaã do Norte, Colíder, Marcelândia, Itaúba, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Nova Guarita, Matupá, Peixoto de Azevedo e Novo Mundo. A eleição ocorreu, esta tarde, em Colíder.





Érico substituirá no posto o prefeito de Itaúba, Raimundo Zanon (PSD). “Queremos fazer um trabalho pensando em realmente fortalecer o consórcio e em prol dos 11 municípios. Queremos fortalecer e cobrar governo do Estado para atender estes municípios. O consórcio dá uma autonomia maior de cobrança aos municípios menores da região.





Desta forma, podemos discutir verbas para reparos nas estradas estaduais de forma igualitária com os demais municípios do Estado", disse Érico Stevan, ao Só Notícias. Segundo o novo presidente, o consórcio fortalecerá ainda mais a abrangência dos municípios do Nortão. “Atuaremos de forma transparente, prestando contas aos prefeitos destas cidades que são representadas pelo consórcio.





Além disso, queremos aportes para que os municípios consigam se desenvolver atendendo o pequeno e médio produtor”. O objetivo do consórcio é fazer com que as cidades integrantes desenvolvam projetos que garantam o progresso e a subsistência do setor produtivo sem causar prejuízos ao meio ambiente, bem como realizar convênios entre Estado e municípios.





Além disso, garante a gerenciamento de maquinários disponibilizado pelo governo para a recuperação, manutenção das estradas vicinais dos municípios e elaboração ode projetos estratégicos para as cidades.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria/arquivo)