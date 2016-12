/ / Prefeita Sandra Martins não faz prestação de conta dos recursos da saúde e consórcio fica sem recurso

O prefeito eleito por Guarantã do Norte, Érico Stevan (PRB), estará assumindo a presidência do Consorcio e tomou ciência da real situação e assim que, assumir a prefeitura de Guarantã do Norte, no próximo dia primeiro de janeiro, também assumirá o consórcio e estará tomando todas as providencia no sentido de fazer a prestação de conta do convênio para que, o Estado libere os recursos da saúde e os profissionais que, atendem no hospital regional possam continuar com os atendimentos.