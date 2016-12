/ / Polícia prende segundo suspeito de matar ambulante no metrô

Polícia Civil prende o segundo suspeito de espancar até a morte o ambulante Luiz Carlos Ruas na estação Pedro II do Metrô de São Paulo (Danilo Verpa/Folhapress)

matar o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, na estação Dom Pedro II do Metrô. Alípio Rogério dos Santos, de 26 anos, foi detido em um edifício da Cohab em Itaquera, na zona leste da capital paulista.

“arrependido” do crime. Santos agiu junto ao primo Ricardo Martins do Nascimento, de 21 anos, ao atacar Ruas no último domingo (25), em agressão registrada por câmeras de segurança. Nascimento também foi preso depois de ser encontrado na casa de um amigo em Itupeva, no interior de São Paulo, na noite de terça-feira, e disse estardo crime.

Santos foi levado para a Delpom (Delegacia de Polícia do Metrô), na Barra Funda, que investiga o caso. Nascimento esteve na delegacia nesta quarta-feira pela manhã e foi reconhecido como um dos agressores por 14 testemunhas presentes.

De acordo com o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, diretor do Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas (Decade), um dos suspeitos estava urinando próximo do metrô quando foi repreendido por uma travesti. “Começou uma discussão e logo os dois suspeitos começaram com as agressões”, disse. Ruas teria tentado apartar a briga, mas acabou sendo agredido pela dupla.