/ / Policia Militar de Guarantã do Norte apreende menor duas vezes em menos de 24 horas

Na última sexta-feira (23/12) uma loja foi furtada e nas imagens da câmera de segurança aparecia uma pessoa com um ferimento em uma das mãos, aparentando ser o referido menor, no sábado (24/12), logo pela manhã quando os policiais se deslocaram até a residência do mesmo, notou que ele tinha um ferimento na mão e também foram encontrados alguns objetos furtados na loja, foi feito a apreensão do menor, no período da manhã, mas já na parte da tarde do mesmo dia ele foi liberado.