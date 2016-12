/ / Perspectivas não se confirmam e MT deve encerrar o ano com queda nas exportações de carne bovina

Mato Grosso deve seguir na contramão das exportações brasileiras em 2016. Isso porque, segundo boletim do Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), divulgado há pouco, o Estado embarcou, até agora, 7,99% a menos que o total exportado em 2015, contrariando as perspectivas de crescimento na comparação anual.

Segundo o Imea, no final do ano passado, o mercado estimava que as exportações de carne bovina iriam crescer em 2016. A previsão era pautada na abertura de novos mercados e intensificação de negócios com antigos parceiros comerciais.

No entanto, enquanto as perspectivas vão se confirmando para o Brasil, visto que, no acumulado de janeiro a novembro, o país já enviou 1,43 milhão de toneladas de equivalente carcaça para o exterior, volume 1,34% maior do que o enviado no mesmo período de 2015, o mesmo não ocorre em Mato Grosso.

Para o instituto, “o momento para a bovinocultura de corte de Mato Grosso é de traçar metas para 2017, buscando expandir seus negócios no exterior”.

Por Só Notícias/Agronotícias (foto: assessoria/arquivo)