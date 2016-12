/ / PAX MEMORIAL RESPEITO ACIMA DE TUDO POR ISSO TEM O RECONHECIMENTO DA POPULAÇÃO

A tradição da família do Srº ÁLVARO FERRETTO SAUER, Diretor da Funerária e PAX MEMORIAL, têm suas raízes como uma empresa familiar no ramo funerário desde o ano de 1945, ainda no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Tenente Portela.





A FUNERÁRIA E PAX MEMORIAL disponibiliza a sociedade Guarantãense e região, um plano de assistência familiar onde toda sua família irá contar com inúmeros benefícios, pois com uma pequena mensalidade que garante economia e praticidade em todos os momentos de sua vida, inclusive nos momentos mais delicados, momentos estes que a família mais necessita.





Os convênios firmados pela PAX MEMORIAL, são a prova desta boa intenção, e vem dando ótimos resultados aos associados, sem nenhum custo adicional em suas parcelas. O uso do convênio não acresce na mensalidade.





A PAX MEMORIAL buscou as melhores parceiras, procurando melhorar a vida dos seus associados. Hoje temos Convenio com DENTISTAS, CLÍNICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, LABORATÓRIOS, ÓTICAS, FARMÁCIAS, COMERCIO EM GERAL E DEPOSITO DE GÁS e ÁGUA MINERAL.





Em todo o mundo, existe cada vez mais, a preocupação das pessoas que procuram estar prevenidas para os momentos mais difíceis de suas vidas, evitado assim, correria e até constrangimentos neste momento. A PAX MEMORIAL É DESTAQUE EM ATENDIMENTO DESDE SUA FUNDAÇÃO A MAIS DE 12 ANOS EM GUARANTÃ DO NORTE - MT, provando a sua funcionalidade e competência, dando as famílias maior conforto e tranqüilidade.





Em Maio de 2016 a PAX MEMORIAL ganhou o prêmio de empresa destaque referente ao 2° semestre do ano 2015 e 1° semestre 2016 através da Emprov pesquisas.

Conquistamos também o prêmio de empresa destaque 2016 através da SK pesquisas.

E para encerrar o ano ganhamos o CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO E MÉRITO da Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte, ACEG, como destaque no segmento de FUNERÁRIA E PLANO FUNERAL (PAX).





Nossa sincera gratidão primeiramente a Deus, e a todos que confiam em nossa empresa, buscando o melhor atendimento e confiando em nosso trabalho nas horas mais difíceis.

A PAX MEMORIAL está cada vez mais comprometida em oferecer o melhor atendimento FUNERÁRIO e PLANO DE PREVENÇÃO FAMILIAR PAX em GUARANTÃ do NORTE e região!





Em Janeiro de 2017 a Pax MEMORIAL comemora 13 anos de atendimento com respeito e profissionalismo em Guarantã.

A sede da PAX MEMORIAL fica na Avenida Senador Jonas Pinheiro nº 1250, na esquina do cemitério municipal de Guarantã do Norte. Atendimento 24 horas nos fones (66) 3552-3868, (66) 98128-3869 ou 99633-0842.