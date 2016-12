/ / O jovem cantor que pretende conquistar o Brasil

O jovem cantor Breno Moura , é natural de Sete Lagoas, município brasileiro do estado de Minas Gerais, possui 29 anos e está na estrada há 11 anos, sendo destes, 6 anos na carreira solo, onde já gravou 4 CD´s e 1 DVD.

Do signo de Leão, Breno é pai de duas lindas meninas, a Maria Eduarda de 6 anos e Ana Luísa de apenas 1 aninho, o galã que possui uma voz marcante e encantadora, demonstra carisma e conquista o seu público com a maior facilidade, onde quer que passa.

Nascido em uma família de músicos, faz em média 15 shows por mês. Já cantou nas casas de Shows mais famosas de BH, como a Woods e Alambique. Além disso, cantou na Woods no Espirito Santo e foi pra Argentina em Setembro de 2016.

O cantor que tem como bobby cozinhar e pescar, possui duas músicas de sua autoria, ‘Te amo demais’ do ano de 2003 e ‘A tal da Sofrência’, que compôs em 2015.

Já teve a honra de ter dividido o palco com vários artistas consagrados, como Cristiano Araújo, Jads e Jadson, Paula Fernandes, Eduardo Costa, Leonardo, Gustavo Lima dentre outros e atualmente vem se apresentando, realizando a divulgação de seu DVD, intitulado como "Boteco do Breno Moura", que possui a música 'Beija Flor' como o hits do momento.