O deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) previu uma "catástofre política" em Mato Grosso caso seja confirmada a prática de eventual caixa dois na campanha do então candidato ao Governo Pedro Taques (PSDB), em 2014.

A possibilidade de uso de dinheiro não contabilizado, que se traduz em crime eleitoral, surgiu após a divulgação do conteúdo da delação premiada do empresário Giovani Guizardi, réu confesso no esquema de pronia na Seduc (Secretaria de Estado de Educação).





Segundo ele, as fraudes na secretaria, com o direcionamento de obras e rateamento de propina, tinham como um dos objetivos "pagar o investimento" de R$ 10 milhões que teria sido feito pelo empresário Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf, na campanha do tucano.





Bezerra, que é presidente do PMDB em Mato Grosso, classificou as declarações do delator como “graves”.

“Acho que isso vai fazer um estrago político em Mato Grosso, pelo que a gente ouve por aí. Se tudo que estão comentando for verídico, vai ser uma catástrofe aqui no Estado”, disse.





O empresário Alan Malouf está presdo em Cuiabá, desde a semana passada, suspeito de participar do esquema na Seduc.





Na última sexta-feira (16), ele prestou depoimento de cerca de seis horas ao Gaeco e iniciou um procedimento para fazer delação premiada.





"Falso moralismo"





Bezerra também comentou o fato de o ex-secretário de Educação Permínio Pinto (PSDB) ter confessado que "permitiu" e se omitiu sobre o esquema de propinas e fraudes em licitações que teria sido operado na secretaria.





“Não é só caixa dois. Tem caixa dois e tem corrupção mesmo, segundo dizem. Isso é pior que uma pessoa em outras condições. O falso moralista sofre uma perda muito maior numa situação como esta”, afirmou, sem citar nomes, mas "cutucando" o governador.





“Não sei se há envolvimento do governador. Temos que esperar a apuração. Não quero me precipitar e fazer pré-julgamentos antes que as investigações se concluam”, disse.