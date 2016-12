O novo fórum da Comarca de Nova Mutum será inaugurado nesta sexta-feira (16), a estrutura é uma das mais modernas do Poder Judiciário mato-grossense.

O novo prédio foi planejado, executado e concluído dentro da atual gestão do TJ-MT (biênio 2015/2016).

A construção do novo fórum é fruto de uma parceria entre o Poder Judiciário e a Prefeitura de Nova Mutum, o novo prédio tem ao todo, três mil metros quadrados de área construída, com espaço para instalação de cinco varas, tribunal do júri, recepção e espaço para a administração, obedecendo as regras de acessibilidade.

O convênio estabelecendo a parceria foi assinado em maio de 2015. A prefeitura doou o terreno e realizou a licitação, já o Poder Judiciário fez o aporte de recursos e a fiscalização da obra.

A construção de uma nova instalação para o Fórum era uma antiga reivindicação da sociedade local. O prédio atual foi construído quando a cidade tinha 16 mil habitantes. Hoje tem mais de 50 mil e não para de crescer. Por conta o agronegócio, principal atividade econômica da cidade, Nova Mutum cresce cerca de 15% ao ano.

A juíza diretora do Fórum, Luciana de Souza Cavar Moretti, explica que o prédio atual já não comporta mais os processos, servidores e as pessoas. “A nova obra já foi planejada pensando no crescimento da cidade, pois comportará até cinco varas”, explica.

O juiz auxiliar da Presidência Aristeu Dias Batista Vilella salienta que o novo Fórum de Nova Mutum é um obra moderna, que leva em consideração a expectativa de crescimento da cidade, com a preocupação de garantir o acesso de todos, bem como o conforto e espaços adequados para servidores, magistrados e público em geral.

A obra, de acordo com o Aristeu Vilella, está de acordo com os padrões do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e atende aos anseios da comunidade local, que reivindicava um local adequado. “Com a parceria conseguimos dar efetividade à condução dos trabalhos, possibilitando que todo o processo, desde o planejamento até a inauguração do prédio, fosse realizado dentro da atual gestão”, informa.

A inauguração do novo Fórum de Nova Mutum será neste dia 16 de dezembro a partir das 16h, e contará com a participação do presidente do TJMT, desembargador Paulo da Cunha e autoridades do município.