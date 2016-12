/ / Na vitória de time comandado por Zico, atacante catarinense marca e homenageia a Chapecoense

Nesta quinta-feira (01) o FC Goa, treinado pelo brasileiro Zico, entrou em campo pela Indian Super League e venceu o Chennaiyin por 5×4, reeditando a final da competição do ano passado. Antes da partida, os dois times posaram para fotos com uma faixa com os dizeres “Força Chapecoense” e respeitaram um minuto de silêncio em respeito às vítimas da tragédia ocorrida na Colômbia durante essa semana.





Nascido em Florianópolis, o atacante Rafael Coelho foi autor de dois gols na partida, homenageando a Chapecoense após anotar o seu primeiro gol no confronto. “Confesso que esse foi o jogo mais difícil da minha vida. Entrar em campo para fazer o que mais gosto depois de acompanhar tudo que está acontecendo no meu estado, com pessoas que conheço há muito tempo, foi complicado. Passa um filme na nossa cabeça e nos faz repensar muita coisa”, revelou.





Formado nas categorias de base do Figueirense e com passagem pelo Avaí, Rafael Coelho sabe bem o que é enfrentar a Chapecoense com a Arena Condá lotada. “A cidade respira futebol. As pessoas tratam os jogadores como verdadeiros heróis por ser uma cidade pequena e estar sempre em contato com eles nas ruas, restaurantes, farmácia. Estou orando e enviando forças à todas as famílias para que elas consigam suportar essa dor”, finalizou.





Com os dois gols anotados hoje, Rafael Coelho chegou aos cinco na competição e ficou com a artilharia da equipe já que o FC Goa encerrou sua participação na Indian Super League sem chances de classificação para a próxima fase.





Foto Anexada: Divulgação/ISL Foto Anexada: Divulgação/ISL

