/ / Musa do Vasco, Jamila Sandora posa nua para mostrar resultados de luta no corpo

A gata, além de ring girl é lutadora da maior equipe feminina de MMA





Jamila Sandora mudou o corpo totalmente quando decidiu, além de ser ring girl, entrar para o mundo da luta de uma outra maneira. A musa do Vasco é integrante da PRVT ( Paraná Vale Tudo Oficial), maior equipe feminina de MMA, e já disputou diversos torneios, inclusive o Figth 2 Nigth, evento de Bruno Gagliasso. Para mostrar o que as artes marciais podem fazer pelo corpo, a gata posou completamente nua e postou a foto no seu Instagram na tarde nesta quinta-feira.





“Desde que comecei a focar mais na luta, eu senti que meu corpo teve diferença radical. Além de me deixar mais disposta, com disposição todo o dia, o esporte mesmo que tenha mudanças bruscas como perda e aumento de peso para lutas, fez com meu corpo tonificasse mais é ganhasse mais forma. Essa foto é só uma forma de verem que mesmo saindo de 76,6kg para 65,8kg, eu continuei definida e feminina ao mesmo tempo. Então, eu super indico a prática das artes marciais para mulheres, como exemplo de perda rápida de peso, disposição, definição e habilidade. Venham fazer parte desse mundo!”, escreveu a beldade.

Foto Instagram

Thiago Freitas