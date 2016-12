/ / Moradores do Bairro Santa Marta em Guarantã recebem títulos definitivos

Prefeita Sandra Martins e moradora do Bairro Santa Marta, contemplada com titulo. (Foto: Marcilene Ferreira)

Nesta segunda-feira (05-12) cerca de 50 famílias receberam os títulos definitivos de suas propriedades, ou seja, seus lotes no Bairro Santa Marta, no total foram emitidos 85 títulos, mas nem todos compareceram na Escola Municipal Santa Marta para receber.

Com a presença do Juiz da Comarca de Guarantã do Norte, Diego Hartmann, promotora, prefeita Sandra Martins, Secretários Municipais e a população os títulos foram entregues pela prefeitura municipal.

Quem não pegou no dia está retirando no Departamento de Tributação da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte, os títulos são de lotes particulares construídos com recursos próprios, terrenos baldios e dos programas Tô Feliz e Meu Lar etapa 1 e 2.

Porém não irá parar nesta etapa, mais lotes serão regularizados no Bairro Santa Marta e em Guarantã do Norte, como, por exemplo, o Jardim das Palmeiras que já foram entregues mais de 300 títulos.

A gestão da prefeita Sandra Martins foi a que mais entregou títulos regularizando a vida do cidadão guarantaense, “fico muito feliz em estar colaborando para melhorar a vida das pessoas e termino meu mandato com dever cumprido”, disse.

Por Olhar Cidade