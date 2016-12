/ / Menor de 14 anos é encontrado morto em cela isolada

O menor estava internado há 20 dias e estava em uma cela separada (isolado).

A Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde foi acionada pelos agentes da Unidade Socioeducativo para registrar um suposto suicídio de um interno de apenas 14 anos.

Os agentes encontraram o menor com uma peça de roupa amarrada ao pescoço e a outra ponta na janela da cela.

“Estamos surpresos com o ocorrido, pois apesar de envolvido com o crime, o garoto demonstrava ser tranquilo. Porém acreditamos que a abstinência as drogas, pode ter causado um surto e ele cometido o suicídio, mas vamos aguardar o laudo pericial para saber” disse o Delegado Rafael Scatolon

Uma equipe da Politec de Sorriso foi acionada para fazer o levantamento da morte do garoto.

O menor de 14 anos era morador de Lucas do Rio Verde e apesar da pouca idade, possuía uma vasta ficha criminal, tanto por roubo, tráfico de drogas entre outros crimes.

O corpo foi encaminhado para exames de necropsia para confirmar a causa da morte.