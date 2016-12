/ / Marketing promocional é a aposta de empresários em momento de crise econômica

O marketing promocional é uma ferramenta essencial para empresas de qualquer setor, já que o método tem como função divulgar o nome da marca e atrair clientes, e por isso, uma das apostas mais assertivas da classe empresarial em momento de crise. A equipe de marketing pode realizar diversas ações de caráter promocional, dependendo de sua procura inicial.



De acordo com a AMPRO, Associação de Marketing Promocional, o conceito visa a comunicação da marca com a meta de demonstrar seu valor aos clientes através de diversas ações promocionais e métodos de contato para estimular a compra, utilização e fidelização dos serviços ou produtos. Marketing promocional nada mais é do que uma série de estratégias com a função de construir um nome empresarial para, consequentemente, elevar sua porcentagem de vendas. Tudo para que o cliente conheça a empresa e a consuma com a frequência necessária em seu cotidiano. Através de ações de marketing promocional, como distribuição de brindes ou ofertas, as empresas buscam a fidelização de seus clientes.



Além de apresentação de serviços e produtos, o marketing promocional é responsável por distribuição de brindes, abordagens e blitz, ofertas e incentivos a fidelização de clientes.