/ / Livro de Isaac Newton é vendido por 3,7 milhões de dólares

Uma cópia rara do ‘Principia Mathematica’, de 1687, foi arrematado em leilão na Inglaterra e se tornou o livro de ciência mais caro já vendido na história.

Por Veja.com

Primeira edição de livro de Isaac Newton, 'Principia Mathematica', em que estão contidas as leis da Mecânica Clássica e da Gravitação Universal. (Biblioteca da Universidade de Cambridge/Divulgação)

Uma cópia rara da primeira edição do Principia Mathematica , de Isaac Newton, foi arrematada em um leilão na quarta-feira por 3,7 milhões de dólares (aproximadamente 12,4 milhões de reais), tornando-se o livro de ciência mais caro já vendido. A obra, publicada em 1687, superou em quase três vezes o preço inicial fixado pela Christie’s , uma casa britânica de leilão de obras de arte. O lance inicial era entre 1 milhão e 1,5 milhão de dólares. Principia Mathematica





A obra do leilão fazia parte do conjunto de livros distribuídos apenas no continente europeu no século XVII. No total foram impressas 400 cópias do primeiro volume: 20% são as chamadas versões continentais e o restante era enviado para livrarias somente da Inglaterra por Newton e pelo editor do livro, Edmond Halley.





No livro Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica ou, simplesmente, Principia Mathematica , Newton enuncia as leis da Mecânica Clássica e da Gravitação Universal, que descrevem o movimento dos corpos no universo. É considerado um dos trabalhos científicos mais importantes da história da ciência. Duas cópias e o manuscrito original estão na Royal Society, instituição inglesa responsável pelo desenvolvimento científico. O trabalho do físico permaneceu inalterado por 300 anos, até ser modificado pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Principia Mathematica