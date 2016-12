/ / Juventus e Fazenda Bom futuro fazem a final do campeonato de futebol de Guarantã do Norte

A edição 2016 do campeonato municipal de futebol de Guarantã do Norte/MT que teve seu inicio no mês de outubro, com 14 equipes disputando, está chegando ao seu final. Neste domingo (11/12) sairá o grande campeão, a final será entre as equipes do Juventus Sport club e o time da Fazenda Bom Futuro. O campeonato faz parte do calendário esportivo do Departamento Municipal de Esporte e Lazer que tem como coordenador Carlos Duarte.





A grande final será no Estádio Macedão e é aguardado um bom publico para estarem acompanhando esta grande disputa que estará iniciando as 16h00min. Ambas as equipes ainda não sentiram o gosto da derrota neste campeonato, no primeiro jogo do campeonato o Juventus foi surpreendido com um empate.





Durante todo o campeonato a equipe do Juventus realizou seis jogos marcando 34 gols e sofrendo apenas 02 gols. A equipe da Fazenda Bom Futuro, também disputou seis jogos, marcando 27 gols e sofrendo 3, com isso o Juventus tem a melhor defesa do campeonato. O artilheiro da competição com 09 gols está sendo o jogador Paulo Cezar do Black White, mas sua equipe está fora da final, seguido de perto por dois jogadores que ainda disputam à final, sendo eles, Fernando com 08 gols (Juventus) e Adilson com 07 gols (Fazenda Bom Futuro).





A imprensa local durante todo o campeonato esteve fazendo a cobertura do campeonato, o que não será diferente nessa final. O site Roteiro Noticia, sempre esteve presente trazendo todos os resultados e fotos dos jogos, as rádios Continental e Enauan, levaram a emoções dos jogos, deixando os ouvintes mais perto do gramado, com as transmissões, o que não será diferente nesta final.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias. (Fotos Célio Ribeiro)

P. C. Artilheiro da Competição com 09 gols