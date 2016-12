/ / José Humberto grava mensagem de agradecimento

O ex-prefeito de Guarantã do Norte, José Humberto, enviou uma mensagem pelas redes sociais para a população de sua cidade e demais cidades da região, para esclarecer sobre seu estado de saúde.





Recentemente, ele passou por uma complicação após um procedimento cirúrgico e foi levado em uma UTI aérea para Ponta Grossa (PR). Mas, de volta em Guarantã, o ex-prefeito se recupera bem e tranquilizou a população.





Muito querido pelos moradores de Guarantã do Norte, o ex-prefeito postou a mensagem para tranquilizar as pessoas que se encontravam preocupadas com seu estado de saúde.

“Gostaria de esclarecer que passei há poucos dias por um problema muito sério de saúde, tive que ser transferido para a cidade de Ponta Grossa no Paraná, para o tratamento e saber o que estava acontecendo.”





“Neste momento importante, Deus nos ajudou. E quero agradecer as orações do povo de Guarantã, independente de religião. As orações nos ajudaram muito mesmo, tanto dos moradores da cidade como os colonos do interior, os moradores antigos. Estamos de volta a Guarantã do Norte, para ajudar este município onde moramos há 36 anos e sempre lutando pelo seu povo”, disse José Humberto.





Ele também desmentiu boatos que estaria com câncer. “Estou continuando um tratamento, que não é problema de câncer. Os médicos disseram o que estava acontecendo. Agradeço de coração ao povo de Guarantã pelas orações. Neste momento, agradeço a Deus e desejo a todos de Guarantã do Norte, um feliz Natal e um próspero ano novo!”, disse José Humberto.

Por Mato Grosso do Norte/José Vieira