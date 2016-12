/ / Inter é rebaixado no Rio de Janeiro e Santos fica com o vice

São Paulo, SP, 11 (AFI) – O último capítulo da novela seguiu o enredo do que se viu durante os sete meses de Campeonato Brasileiro: o Inter empatou nos últimos minutos e ainda assim terminou rebaixado à Série B de 2017. Jogando no Rio de Janeiro, o clube gaúcho ficou no 1 a 1 com o Fluminense e ainda viu o Sport vencer o Figueirense na Ilha do Retiro por 2 a 0. Em São Paulo, o Santosvenceu o lanterna América-MG nesta 38ª rodada e ficou com a vice-liderança.

O Campeonato Brasileiro - BRASILEIRÃO - é organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a competição tem cobertura completa pelo Portal Futebol Interior. Os jogos podem ser acompanhados online pelo PLACAR AO VIVO, como também pelo aplicativo - App -Placar FI- tanto no Google Play como App Store.

Com 107 anos, o clube de Porto Alegre conhecerá, pela primeira vez na sua história, a segunda divisão nacional. O empate fulminante manteve o elenco com 43 pontos – do outro lado os cariocas foram a 50. Mas a situação já não era confortável. Isso porque, em Recife (PE), o Sport venceu o rebaixado Figueirense por 2 a 0, gols de Rogério e Diego Souza – os catarinenses terminaram com 37.

O resultado deixou os pernambucanos com 47 pontos, um a frente do Coritiba, com 46, e que perdeu para a Ponte Preta por 2 a 0 no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Pouco atrás, o Vitória perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 no Barradão, em Salvador (BA), e encerrou com 45 pontos – dois a mais que o Inter, primeiro na zona de rebaixamento. A Macaca ficou com a oitava posição, somando 53 pontos, enquanto o Verdão ficou com 80.

QUEM DÁ A BOLA?

Dentro da Vila Belmiro, na despedida de Elano do futebol profissional, o Santos venceu o lanterna América-MG, com apenas 28, por 1 a 0 e ficou com a vice-liderança do campeonato, igualado com o Flamengo, ambos com 71. O time de carioca não saiu do empate por 0 a 0 com o Atlético-PR na Arena da Baixada. A vantagem santista são os números de vitória: 22, contra 20. Mesmo com a igualdade os paranaenses estão na Libertadores de 2017, com 57 pontos.

Já o Corinthians está fora da competição mais importante no continente. A derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro no Mineirão deixou o elenco de Oswaldo de Oliveira com 55 pontos, enquanto os mineiros chegaram aos 51. Ambos classificaram para a Copa Sul-Americana. Já o Botafogo venceu o Grêmio por 1 a 0 na Arena do Grêmio e ficou com a quinta posição, somando 59 pontos e garantido na Libertadores. Já o tricolor gaúcho, campeão da Copa do Brasil, ficou com 53.

Fechando a temporada e já de olho em 2017, o São Paulo goleou o rebaixado Santa Cruz por 5 a 0 no estádio do Pacaembu e também se garantiu na Sul-Americana. O larga resultado com o interino Pintado, ex-Guarani, deixou o time do Morumbi com 52 pontos, enquanto o tricolor pernambucano está na Série B da próxima temporada, somando apenas 31.

LUTO!

52 pontos também foi o número final da Chapecoense este ano. A bola não rolou na Arena Condá, em Chapecó (SC), mas nem teria como. O clima de luto fez com que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) corrobora-se para que o jogo com o Atlético-MG termina-se com um W.O. duplo – nenhum dos dois times somou pontos. Na quarta posição, os mineiros ficaram com a vaga na fase de grupos da Libertadores, com 62 pontos.

Fechando a temporada e já de olho em 2017, o São Paulo goleou o rebaixado Santa Cruz por 5 a 0 no estádio do Pacaembu e também se garantiu na Sul-Americana. O larga resultado com o interino Pintado, ex-Guarani, deixou o time do Morumbi com 52 pontos, enquanto o tricolor pernambucano está na Série B da próxima temporada, somando apenas 31.

LUTO!

52 pontos também foi o número final da Chapecoense este ano. A bola não rolou na Arena Condá, em Chapecó (SC), mas nem teria como. O clima de luto fez com que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) corrobora-se para que o jogo com o Atlético-MG termina-se com um W.O. duplo – nenhum dos dois times somou pontos. Na quarta posição, os mineiros ficaram com a vaga na fase de grupos da Libertadores, com 62 pontos.

Fechando a temporada e já de olho em 2017, o São Paulo goleou o rebaixado Santa Cruz por 5 a 0 no estádio do Pacaembu e também se garantiu na Sul-Americana. O larga resultado com o interino Pintado, ex-Guarani, deixou o time do Morumbi com 52 pontos, enquanto o tricolor pernambucano está na Série B da próxima temporada, somando apenas 31.

LUTO!

52 pontos também foi o número final da Chapecoense este ano. A bola não rolou na Arena Condá, em Chapecó (SC), mas nem teria como. O clima de luto fez com que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) corrobora-se para que o jogo com o Atlético-MG termina-se com um W.O. duplo – nenhum dos dois times somou pontos. Na quarta posição, os mineiros ficaram com a vaga na fase de grupos da Libertadores, com 62 pontos.