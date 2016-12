/ / Inaugurado novo batalhão da PM em Peixoto de Azevedo e entregues 11 viaturas

A nova sede do 22º Batalhão da Polícia Militar em Peixoto de Azevedo foi inaugurada hoje (quinta-feira 15/12) pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jorge Luiz de Magalhães, e o comandante do 14º comando tenente-coronel Gildásio Alves da Silva.





A estrutura para desenvolver as diversas atividades melhorou e o novo imóvel foi viabilizado através do Conselho Comunitário de Segurança e do comando local da polícia. Foram entregues 11 viaturas, sendo sete do modelo utilitário Duster e quatro motocicletas.





O sistema de rádio-comunicação também recebeu melhorias, ampliando o alcance na difusão do sinal para chamadas externas e interação entre as guarnições policiais.





A presidente do conselho, Fátima Guerrero, disse que a proposta de construção do novo quartel foi um desafio liderado pelo conselho e abraçado pela PM, empresariado, Ministério Público, prefeitura e a população. “Estamos orgulhosos do resultado”, agradeceu. Para o comandante local, coronel Gildásio Alves, é gratificante saber que o trabalho desenvolvido na região está dando certo e, mais ainda, vivenciar essa proximidade da população com a Polícia Militar.





“Estamos trabalhando para criar uma comunidade de paz”, disse, através da assessoria. O comandante-geral, coronel Jorge Luiz, que assumiu há poucos dias, elogiou a ação conjunta da PM e sociedade de Peixoto de Azevedo e desejou que seja mantida " para redução da criminalidade”. Por Só Noticias ( Foto: Robson Almeida )