/ / Homem tenta furtar televisor e é imobilizado por populares em Guarantã do Norte

Suspeito Everaldo Pereto

Mais uma fato aonde o marginal se dá mal ao tentar cometer crime em Guarantã do Norte/MT. O fato ocorreu na noite de terça-feira (20/12) por volta das 20h00min a Policia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua dos Tamburis, no setor industrial de Guarantã do Norte.





O elemento Everaldo Pereto, 30 anos, adentrou em uma residência e tentou furtar um televisor, quando a proprietária notou a presença do ladrão, o mesmo tentou empreender fuga, mas a proprietária da residência começou a gritar e ele foi contido pelos vizinhos, que o imobilizou e ainda lhe deixou com alguns hematomas devido aos carinhos que recebeu dos populares.





Ao chegar no local a Policia Militar encontrou o suspeito já mobilizado por populares. A polícia o algemou e teve de ser conduzido para a viatura carregado já que o mesmo fingia estar desmaiado para não apanhar mais da população. Após confeccionar o Boletim de ocorrência o mesmo foi entregue à Delegacia Judiciária de Policia Civil, onde ficou a disposição da justiça.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias